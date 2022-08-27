Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak. Vefa Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Ankaragücü mücadelesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...