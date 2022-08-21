Hem zeytinyağlı hem de etli olarak, asma yaprağı ile yapılan Türk mutfağının vazgeçilmezi yaprak sarmasının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaptığı sarmaya çeşitli malzemeler ile bambaşka bir lezzet katmak isteyenler için zeytinyağlı yaprak sarması malzemeleri ve püf noktasını haberimizde derledik.

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan ve başta Ege Bölgesi olmak üzere birçok yörede yemek listelerinin ilk sırasında yer alan Zeytinyağlı Yaprak Sarma tarifi en çok araştırılan yemekler arasında. Altın günlerinden düğünlere, yemekli toplantılardan bayramlara birçok özel günde sofraları süsleyen yaprak sarması tarifini püf noktalarıyla sizler için derledik.

YAPRAK SARMASI TARİFİ

Zeytinyağlı Sarma Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 kg asma yaprağı (salamura veya taze)

İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:

1 çay bardağı zeytinyağı (125 ml)

3 adet kuru soğan

1 adet domates rendesi

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 avuç maydanoz

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Pişirmek İçin Gerekli Malzemeler:

Yarım limon suyu

Limon dilimleri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe göre)

2,5 su bardağı sıcak su (500 ml)

ZEYTİNYAĞLI SARMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle asma yaprakları eğer taze değilse, suya alarak tuzunun çıkması için bekletelim. Ne kadar çok tuzlu ise o kadar bekletmeniz yararınıza olur hatta suyunu değiştirip tekrar bekletebilirsiniz.

Tencereye zeytinyağını alarak yemeklik doğradığımız soğanları, fıstık ve kuş üzümleriyle kavurun.

Şekeri ekleyip soğanlar şeffaflaşıncaya kadar devam edin.

Yıkanmış pirinci de ilave edip kavurmayı sürdürün.

Domates rendesi, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Suyu ilave edip iç harcı suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirelim ve harcı ocaktan alın.

Küçük küçük doğradığınız maydanozu da ilave ederek karıştırın.

Yaprakları düz bir yere serin ve içerisine çok fazla olmayacak şekilde yaprağın büyüklüğüne göre iç malzemesini yayın.

Yanlarını kapatarak sigara böreği gibi sarın.

Sardığınız yaprakları tencereye düzenli bir şekilde dizerek pişirmeye uygun hale getirin.

Bütün yaprakları sıraladıktan sonra üzerlerine limon dilimleri yerleştirin ve üzerine yarım limonun suyunu sıkın, zeytinyağı ve şekeri de ekleyin.

Sarmaların üzerine gelecek kadar su ilave edin ve üzerini varsa artan yapraklarla kapatın.

Kaynadıktan sonra kısık ateşe alın sık sık suyunu kontrol ederek suyunu çekinceye kadar pişirin.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMANIN PÜF NOKTALARI