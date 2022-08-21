30 Ağustos'ta kargolar, eczaneler, hastaneler, bankalar ve PTT çalışacak mı? 30 Ağustos Salı günü resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi kurum ve kuruluşlarda işi olan kişiler bu yerlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Resmi tatillerde kapalı olan bu yerler için arama motorlarında sıkça araştırılan 30 Ağustos'ta kargolar, eczaneler, bankalar ve PTT çalışacak mı? 30 Ağustos Salı günü resmi tatil mi? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi tatil olup olmayacağını bilmeyen vatandaşlar, 30 Ağustos 2022 Salı günü kargolar, eczaneler, hastaneler, bankalar, noter ve PTT'nin çal8şıp çalışmayacağını araştırıyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği 30 Ağustos'ta kargolar, eczaneler, bankalar ve PTT çalışacak mı? 30 Ağustos Salı günü resmi tatil mi? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI? SALI GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 31 Ağustos Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI, SALI GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta Zafer Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için noterler hizmet vermeyecek. Bu durumda Noter ile işi olan vatandaşların bir sonraki mesai günü olan 31 Ağustos Çarşamba günü işlerini halletmeleri gerekmektedir.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI? SALI GÜNÜ HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI? SALI GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI, SALI GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI, SALI GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.