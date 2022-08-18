TCMB FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

TCMB’nin Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu, politika faizini son aylarda sürekli sabit tutarken vatandaşlar tarafından TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Sorularının cevapları araştırılıyor.

Merkez Bankası'nın 2022 Ağustos ayı politika faizi kararı için geri sayım başladı. Bugün yapılacak Para Politika Kurulu toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararı, bir süredir sabit tutulmaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarda büyük öneme sahip faiz kararı için vatandaşlar tarafından araştırılan TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Sorularının cevaplarını derledik.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Yılın yedinci faiz kararını açıklamaya hazırlanan kurul, bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

2022 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik, 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen piyasa beklenti anketinin sonuçlarına göre, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulacağı öngörülüyor. Faizin sabit tutulması yönünde ekonomistlerin tamamı hemfikir oldu.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararı 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı ve Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tutmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BU İKTİDAR FAİZİ ARTIRMAYACAK" UYARISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek. İşte TCMB Para Politika Kurulu toplantı tarihleri…