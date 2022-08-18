TCMB FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
18 Ağustos 2022 gram altın ne kadar?
TCMB FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
18 Ağustos 2022 gram altın ne kadar?
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