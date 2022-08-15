Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filmi gündemde yerini aldı, evde sinema şöleni yaşamak isteyenler filme dair detayları araştırmaya koyuldu. Kung Fu Savaşları filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak edilirken; filme dair merak edilen detaylar haberimizde...

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?