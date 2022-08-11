YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERLERİ | YÖKDİL 2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?

2022-YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerine erişim sağlamak isteyen adaylar, sınav giriş belgelerinin ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL/2 sınavına dair merak edilenler ve sınav giriş belgesi ÖSYM ais giriş ekranına dair detaylar haberimizde...

YÖKDİL sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı, sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek YÖKDİL/2-2022 sınavına dair merak edilenler haberimizde...

YÖKDİL 2 - 2022 SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılında gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

Sınav, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL 2 - 2022 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL için sınav giriş yerleri henüz belli olmadı, yapılacak yeni açıklamaların ve belgenin erişime açılmasının ardından gelişmeler haberimizde yer alacak.

YÖKDİL- 2 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

YÖKDİL KAÇ SORU OLACAK, NE KADAR SÜRE VERİLECEK?

YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi ise 180 dakika olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YÖKDİL sonuçları 16 Eylül günü açıklanacak.

Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifeeleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrebilecek.

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