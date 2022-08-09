5. İslami Dayanışma oyunları açılış töreni!
İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da start aldı. İşte açılış töreni görüntüleri
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Yayın Tarihi: 09.08.2022- 21:01 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022- 21:04
Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapıldı. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat gerçekleştiriliyor. Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.