2022 TUS/2 başvuruları tarihleri ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika? TUS 2. dönem ne zaman yapılacak?

2022 TUS/2 başvuruları tarihleri ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika? TUS 2. dönem ne zaman yapılacak?

2022-TUS 2. Dönem son başvuru tarihi ve başvuru ücreti, sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başladı. TUS'un kaç soru ve kaç dakika olduğunu merak edilirken, TUS - 2 başvurusu için son tarih de merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, TUS/2 2022 ne zaman yapılacak? İşte TUS'a dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 08:07