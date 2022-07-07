Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yağış var mı? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı...

Binlerce kişinin tatile çıkacağı Kurban Bayramı'nda hava durumu büyük önem taşıyor. Seyahat edecekler, kurban kesecekler ve ziyaretlerde bulunacaklar arama motorlarında hava durumu nasıl olacak?, İstanbul'da yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava durumu gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yağış var mı? Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?

2022 yılının en önemli dini günleri arasında yer alan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nda genellikle yağmur yağması sebebiyle tatil planı yapacaklar ve kurban kesecekler arama motorlarında hava durumu tahmini araştırması yapıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda yağış var mı?

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ TÜM HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Binlerce kişinin tatil planı yaptığı Kurban Bayramı öncesinde yayımlanan Meteoroloji 5 günlük hava tahminine göre Karadeniz ve Marmara bölgesinde sağanak yağmur bekleniyor. Ege bölgeside ise fırtına beklentisi bulunuyor.

BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalacaklara güneşli hava müjdesi verilemiyor. Başta Marmara olmak üzere şiddetli yağış beklentisi bulunuyor. Bayramın ilk günü (9 Temmuz) hava 28 derece olacak. Parçalı bulutlu olan havada yüzde 57 oranında nem ve 23 km hızında rüzgar olacak. Bayramın 2. günü hava sıcaklığı düşecek. Hava 26 derece olacak ve gökgürültülü sağanak yağış olacak. 3. gününde de sağanak yağışın devam etmesi beklenirken, İstanbul'da güneşli havanın 12 Temmuz'da olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMDA EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Ege bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz 'da 23 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Bu iller ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu olarak sıralanıyor.

BAYRAMDA ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK? AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU!

Tatilde Akdeniz bölgesini seçeceklere bunaltıcı hava uyarısı geldi. Yüksek nem oranı sebebiyle Akdeniz bölgesinde tatile gideceklerin kendilerini bunaltıcı havadan koruması gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU - BAYRAMDA ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Ülkemizin megakentlerinden biri olan Ankara'da Kurban Bayramı'nda yağış beklentisi oldukça yüksek. Ankara'da 9 Temmuz günü hava 33 derece olacak. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 10 Temmuz günü de hava sıcaklığı 31 dereceye düşecek. Sağanak yağış devam edecek. Bayramın 3. günü hava 30 derece olacak ve açacak.

TÜM KENTLERDE HAVA DURUMU BİLGİSİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYIN