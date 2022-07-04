Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişte, binlerce vatandaş, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 4 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapmayı sürdürüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 4 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları haberimizde...
Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '4 Temmuz Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.