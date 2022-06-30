30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...
İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 16,61 (Alış) - 16,63 (Satış)
EURO: 17,31 (Alış) - 17,34 (Satış)
İngiliz Sterlini: 20,10 (Altın) - 20,20 (Satış)
(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
GRAM ALTIN: 968,07 (Alış) - 968,27 (Satış)
ÇEYREK ALTIN: 1.586,00 (Alış) - 1.604,00 (Satış)
YARIM ALTIN: 3.167,00 (Alış) - 3.210,00 (Satış)
TAM ALTIN: 6.354,00 (Alış) - 6.421,00 (Satış)
CUMHURİYET ALTINI: 6.333,00 (Alış) - 6.396,00 (Satış)