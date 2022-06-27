SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 27 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de final için son dönemeçe gelindi ve finale az bir süre kala Survivor'da bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacının alacağı ve haftanın 3. eleme adayının kim olduğu belli oldu. Peki, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluk için mücadele edeceği yeni bölümde kim bireysel dokunulmazlığı kazandı, kim haftanın 3. eleme adayı oldu? İşte 27 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor yeni bölüme dair detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022- 23:21