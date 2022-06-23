Emre Mor kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Mor hangi takımda oynuyor? Emre Mor'un biyografisi ve kariyer geçmişi

Emre Mor, transfer iddialarıyla gündemde yerini aldı. Birçok futbolsever, Emre Mor'un hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Peki, forvet oyuncusu Emre Mor kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Emre Mor'a dair merak edilenler ve Emre Mor'un hayatı...

Genç ve yetenekli futbolculardan Emre Mor'un Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sözlü olarak transfer teklifi aldığına dair iddialar futbolseverlerin gündeminde yer aldı ve Emre Mor'un hangi mevkiide, hangi takımda oynadığı araştırılmaya başladı. Peki, Emre Mor kaç yaşında, nereli, Emre Mor'un boyu kaç? İşte Emre Mor'un hayatına dair detaylar...

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997'de Danimarka'da dünyaya gelen Emre Mor, Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğudur. 2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır ve sol ayağı ile futbolu çok beğenilen genç forvet oyuncusu olarak sağ kanat mevkiinde oynamaktadır.

Futbol kariyerine Danimarka'nın Lyngby FK takımında başlayan Emre Mor, 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kalmıştır ve bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımında forma giymeye devam etmiştir. İşte Emre Mor'un kariyer yolculuğu...

EMRE MOR'UN FUTBOL KARİYERİ

Emre Mor futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başlamıştır ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer olarak kariyerine devam etmiştir.

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Emre Mor, Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atarak fileleri havalandırmıştır.

29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşan Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır ve 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri dönmüştür. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıkan Mor, Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu olarak kadroda yer almaya devam etmiştir.

26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, kariyerine Karagümrük'te devam etmektedir.

EMRE MOR MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

Danimarka'nın genç millî takımlarıyla toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başaran Emre Mor, 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etmiştir. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıkan Mor, Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrılmıştır. 29 Mayıs 2016'da Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkan Emre Mor, 2 gün sonra ise turnuvaya giden kadroda olacağını öğrenmiştir.

12 Haziran 2016'da Hırvatistan ile oynanan maçta 69. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıkan genç yıldız, Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında forma giymiş en genç futbolcusu olarak hafızalara kazınmıştır.

21 Haziran 2016'da oynanan Çek Cumhuriyeti maçına ilk 11'de başlayan futbolcu, ilk golün asistini yapmıştır. 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk golünü atarak fileleri havalandırmayı başarmıştır.

TRANSFER GÜNDEMİ

Büyük ümitlerle gittiği Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da tutunamayan Emre Mor, Galatasaray macerası da başarısız geçse de, Celta'dan kiralık geldiği Fatih Karagümrük'te ise sezonun yıldızlarından biri olmayı başardı.

Süper Lig'in ikinci yarısında 5 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağlayan Mor'u İstanbul ekibi sözleşmesindeki opsiyonunu kullanarak kadrosuna katma kararı aldı. Fenerbahçe'nin Emre Mor için harekete geçtiği öğrenildi.

Karagümrük'ün yeni hoca belli olduktan sonra yanıtını vereceği bildirildi. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı. Emre Mor bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asist kaydetti. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 1 milyon Euro. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen genç ismin yeni sezonda nerede olacağı merak ediliyor.