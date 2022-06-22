Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 3. hafta

Filenin Sultanları, Kanada ile kozlarını paylaşacak ve Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynanacak kritik maçın galibi belli olacak. Maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal sporseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Kanada Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Güney Kore kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın turnuvadaki 9. karşılaşması olan Kanada - Türkiye voleybol maçı, 29 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile 05.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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