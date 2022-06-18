GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN? | 96. Gazi Koşusu ödülü nedir, ikramiyesi ne kadar? 2022 Gazi Koşusu nerede yapılacak? İşte adayları ve tarihi!

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve 2022 yılında 96. kez yapılacak olan Gazi Koşusu'nun ne zaman ve nerede düzenleneceği araştırılmaya başladı. Gazi Koşusu için geri sayım devam ederken; '2022 Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak, Gazi Koşusu'nun bu yılki ödülü ne olacak?' sorularının cevabı haberimizde...

Bu yıl 96. kez düzenlenen ve Mustafa Kemal Atatürk adına organize edilen Gazi Koşusu'na dair detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 2022 Gazi Koşusu'nun tarihi, nerede yapılacağı ve bu yıl Gazi Koşusu'nun ödülünün ne olacağı gündemde yerini aldı. İşte 2022 96. Gazi Koşusu'na dair detaylar...

96. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Türk atçılığının derbisi olan ve sadece 3 yaşlı İngiliz taylarının katıldığı 96. Gazi Koşusu, 26 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.

1927 yılından günümüze Mustafa Kemal Atatürk adına aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu BURGAS isimli safkanla 7. kez üst üste kazanan jokey Ahmet Çelik, kırılması güç bir dünya rekorunun da sahibi konumunda bulunmaktadır.

VELİEENDİ'DE BOY GÖSTERECEKLER!

52 yaşındaki efsane jokey daha önce Türkiye'ye gelmiş ve Gazi Koşuları'nda da at binmişti. 23 kez ülkemizde at binen Dettori, 8 yıl sonra yine Veliefendi'de boy gösterecek.

Gazi Koşusu'nda ayrıca Kurtel ekürisine ait Rage Of The Wind adlı ata da İspanyol jokey Antonio Gallardo binecek.

Yine Gazi günü koşulacak Haliç Koşusu'nda da Yamanlarbeyi adlı at Fransızların ünlü jokeyi Olivier Peslier ile piste çıkacak.

3 yaşlı 22 safkanın start alması beklenen dev mücadele için yurtdışından da dev bir isim at binmek için ülkemize gelecek.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NEDİR, NE KADAR?

2400 metre çim pistte gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ödülü 2022 yılı için 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.