MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam eden binlerce aday, askeri eğitim alıp alamacağını merak ediyor ve 'MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, PERTEM MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır?' sorularının arama motorlarında sorguluyor. İşte MSÜ tercih sonuçlarında son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yerleştirme sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı, heyecanla bekleyen binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte MSÜ 2022 tercih sonuç PERTEM ekranına dair detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yerleştirme sonuçlarının 17 Haziran 2022 Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu. MSÜ 2022 tercih sonuçlarının gün içinde erişime açılması bekleniyordu ancak yapılan son duyurunun ardından sonuç tarihlerinde değişiklik olduğu bildirildi.

PERTEM duyuru ekranından yapılan açıklamaya göre tercih sonuçlarının açıklanacağı yeni tarih şöyle bildirildi:

"Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır."

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR, NEREDE AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden ilan edilecek

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK, NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın tümü kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecek ve Harp Okulları'na yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp devam etmeyen adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak kabul edilecek.

"Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday, Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ