Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 15 Haziran 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '15 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 15 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 15 Haziran Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
15 HAZİRAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
2-3-25-57-60-86 Joker: 45 Süperstar: 6
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