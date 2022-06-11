SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Haziran 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022 bu akşam dört eleme adayından biri adaya veda edecek ve heyecan dolu bir konsey izleyicilerle buluşacak. Sona yaklaştıkça artan rekabet ve yorgunluğa rağmen şampiyonluk için mücadele eden isimlerden hangisi adaya veda edecek? Survivor All Star'da iletişim oyununu hangi takım kazanacak? Detaylar haberimizde....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 23:18