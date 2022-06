Sigara zammında son dakika gelişmeleri, sigara kullan kişiler tarafından an be an takip ediliyor ve yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Son günlerde özellikle sosyal medyada gündeme gelen 9 TL'lik fiyat artışı iddiaları vatandaşlar tarafından merak konusu olurken; sigara fiyatlarında son durum ve sigaranın 2022 yılı güncel fiyatları haber detaylarında...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ, 9 TL ZAM YAPILACAK MI?

Sosyal medyada dolaşan iddialarla birlikte binlerce kişi, Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konuya ilişkin bir açıklama yapmalarını bekliyor. İddialara göre, sigaraya 9 TL zam yapılacağı ileri sürülüyor fakat yetkili bir kişiden ya da kurumdan resmi açıklama henüz yapılmadığı için iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmiyor.

Sigara fiyatlarına Haziran ve Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadığından, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında sigara zammına dair tüm detaylar haberimizde yer alacak.

SON SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının ardından, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşandı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

SİGARA SATIŞ FİYATI LİSTESİ 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL