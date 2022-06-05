SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı ekrana geldi ve yarışmacılar, dokunulmazlığın sahibi olmak için kıran kırana bir yarış verdi. Peki, 5 Haziran Survivor'da hangi takım dokunulmazlığı kazandı, haftanın 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 125. bölüme dair detaylar...

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 3. dokunulmazlık oyunu 5 Haziran Pazar günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 125. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak ise Hikmet'i belirlemişti.

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan takım ise Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu gitme adayı olarak Evrim belirlenmişti.

Survivor'da oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylecek Ünlüler takımı bir aday daha çıkarmak zorunda kalacak. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ay��e

Ogeday

Nagihan