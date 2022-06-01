Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 1 Haziran 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '1 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 1 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 1 Haziran Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
30 MAYIS PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
7-20-28-34-46-86 Joker: 9 Süperstar: 35
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