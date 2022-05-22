Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Diyanet 2022 kurban fiyatı belli oldu mu?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor ve kurban keserek ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2022 kurban fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. 'Kurban fiyatları ne kadar oldu, 2022 Diyanet kurban fiyatları ne kadar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?' sorularının cevabını merak eden vatandaşlar için 2022 inek, kuzu, düve, tosun, koyun, koç fiyatları haberimizde...

9-12 Temmuz 2022 tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlığa başlayan vatandaşlar, kurban fiyatlarını da araştırmaya başladı. 2022 Kurban Bayramı'nda kurban keserek ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, '2022 kurbanlıklar ne kadar, kaç para oldu? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?' sorularının cevabını sorgulamayı sürdürürken; 2022 kurban fiyatlarına dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

2022 Kurban Bayramı'nda, kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin TL; küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olması öngörülüyor.

Et fiyatlarının, Kurbanlık fiyatlarını da etkileyeceği tahmin edilirken; İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını ifade etti.

2022 kurban fiyatlarının belli olmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?

Kurbanlık almadan önce, kurbanın duruşunun canlı olup olmadığına bakılır. Herhangi bir hastalığının olup olmadığını ağız ve burnundan akan salyadan anlaşılabileceği bu durumda besi hayvanın durumunun iyi olup olmadığına dikkatle bakılmalıdır.

Gebelik durumu olabileceğinden dişi hayvan seçiminden uzak durmak gerekir.

Kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması gerekir. Kurbanlıkların neyle beslendiği çok önemlidir. Ama bunu anlamak çok kolay değil. Çünkü üreticilerin bazıları hayvanları mısır slajı yedirmekte ve bu mısır slajı büyükbaş hayvanların işkembesinde şişkinlik yaratıp kurbanlıkların daha ağır çıkmasını sağlamaktadır.

En önemli noktalardan biri de kurban edilecek bir koyunun bir yaşını doldurmuş olması gerekirken, sığır ve mandanın ise iki yaşını tam doldurmuş olması gerekiyor. Bunu da hayvanın dişlerinden anlamak mümkün. Bazı uzmanlarda büyükbaş hayvanın üç yaşını doldurması gerektiğini ifade ediyor.

Kurban alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da, hayvanın iki gözünün görmesidir. Eğer bir tanesi görmüyorsa kurbanlık olamaz. Ayrıca kurban olabilmesi için kulaklarının da yerinde olması gerekmektedir. Kurbanın kuyruğunun üçte birinin ve boynuzlarının da yerinde olması gerekmektedir.

Kurban edilecek hayvanın ayaklarında bir hastalık bulunmamalı, kurbanlık hayvanı kesileceği yere götürürken mutlaka hayvan kendi ayakları üzerinde gitmesi gerekmektedir.

Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.

Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma gününe denk gelirken; bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ