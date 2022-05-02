VANGUARD FİLM KONUSU | Vanguard filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Vanguard filmi nerede, ne zaman çekildi?

Başrolünde Jackie Chen'in yer aldığı ve yönetmen koltuğuna Stanley Tong'un geçtiği Vanguard filminin konusu ve oyuncu kadrosu gündemde yerini aldı. 2020 yapımı aksiyon filmi Vanguard'ın konusu, oyuncuları, çekim yerine ve Vanguard filmine dair merak edilenler haberimizde...

Aksiyon türündeki Vanguard filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak. Birçok kişinin merakla beklediği sürükleyici filmin başrolünde Jackie Chen'in oynadığı Vanguard filminin özeti, konusu, oyuncuları ve filmin detayları haberimizde...

VANGUARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jackie Chen'in canlandırdığı Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer.

Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

VANGUARFG FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Vanguard filminin oyuncuları: