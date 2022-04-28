Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sonuçları merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet ALES sonuçları açıklandı. ALES sonuçlarının ardından sınava giren adaylar, arama motorlarında "ALES sonuçları açıklandı mı?", "ALES sonuçları 2022" ve "ALES sonuç sorgulama ekranı" gibi cümleleri aratmaya başladı. ALES sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizde ulaşabilirsiniz.

ÖSYM, 17 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sonuçlarını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES sınav sonuçları 28 Nisan Perşembe günü itibarıyla yayınlandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

👉ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN