SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 24 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 24 Nisan kim kazandı, Survivor All Star 3. dokunulmazlık oyunu galibi, Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 23:30