23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesajlar, sözler, şiirler, şarkılar ve Atatürk sözleri aratılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili resimli mesajlar, sözler ve şiirler haberimizde...

Ülkemizin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği milli bayramla ilgili paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "23 Nisan resimli mesajları", "23 Nisan sözleri", "23 Nisan şiirleri", 23 Nisan şarkıları" ve "23 Nisan Atatürk sözleri" gibi terimleri arama motorlarında aratıyor. İşte en güzel 23 Nisan mesajları...

23 NİSAN MESAJLARI (RESİMLİ)

- Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Türkiye Devleti'nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Tüm, dünya çocuklarının günü kutlar ulusal egemenliğimize kavuştuğumuz bugünde şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim...

- Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar tüm milletimize ve tüm dünya çocuklarına mutluluklar dilerim.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizlere bu vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor milletimizin egemenliğimi çocuklarımızın bayramını kutluyorum.

- Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 NİSAN ULSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK

TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN

Bugünlerin küçüğü,

Yarınların büyüğü,

Hep çalışıp öğrenen

Türk çocuğuyum ben.

Ülkesini çok seven,

Milletiyle övünen,

Hep çalışıp üreten

Türk çocuğuyum ben.

Atatürk'ün izinde,

İlkelerinin peşinde,

Hiç durmadan yürüyen

Türk çocuğuyum ben.

23 NİSAN ATATÜRK SÖZLERİ

- Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız.

- Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

- Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.

- Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!

- Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.