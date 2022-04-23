23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan 2022 kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan kargolar kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olarak sayılması sonrası kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Kargoda ürünü olan vatandaşlar, arama motorlarında "23 Nisan'da kargolar açık mı?", "23 Nisan kargolar çalışıyor mu?" ve "23 Nisan kargolar kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? İşte detaylar...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sonrası kargoların durumu merak konusu oldu. Kargo bekleyen vatandaşlar, arama motorlarında kargoların çalışıp çalışmadığını sorgulatıyor. Peki, 23 Nisan 2022 kargo şirketleri çalışıyor mu? Kargolar açık mı, kapalı? İşte detaylar...

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo, resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmet verdiklerini duyurdu. Diğer kargo şirketlerinden 23 Nisan'da açık olup olmadıklarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.