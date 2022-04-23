Bahar aylarının gelmesi sonrası hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte dışarıda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte resmi tatil olması ve cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte tatil günlerini dışarıda gerçekleştirecekleri aktivitelerle değerlendirmek isteyen kişiler, arama motorlarında "23 Nisan hava durumu", "23 Nisan İstanbul hava durumu", "23 Nisan Ankara hava durumu", "23 Nisan İzmir hava durumu" ve "23 Nisan Bursa hava durumu" gibi cümleleri araştırıyor. Peki, 23 Nisan Cumartesi 2022 ülke genelinde hava durumu nasıl? İşte yanıtı...
23 NİSAN 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 22°C
Az bulutlu
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık