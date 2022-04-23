23 Nisan Cumartesi günü hava durumu arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle resmi tatil olması ve hafta sonuna denk gelmesi sonrası dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, arama motorlarında hava durumunu araştırıyor. Peki, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hava nasıl? İşte detaylar...

Bahar aylarının gelmesi sonrası hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte dışarıda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte resmi tatil olması ve cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte tatil günlerini dışarıda gerçekleştirecekleri aktivitelerle değerlendirmek isteyen kişiler, arama motorlarında "23 Nisan hava durumu", "23 Nisan İstanbul hava durumu", "23 Nisan Ankara hava durumu", "23 Nisan İzmir hava durumu" ve "23 Nisan Bursa hava durumu" gibi cümleleri araştırıyor. Peki, 23 Nisan Cumartesi 2022 ülke genelinde hava durumu nasıl? İşte yanıtı...

23 NİSAN 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 22°C

Az bulutlu

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

