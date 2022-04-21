Şans Topu sonuçları için heyecan dolu bekleyiş tamamlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu canlı çekilişi 20 Nisan Çarşamba akşamı noter huzurunda yapıldı. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numaranın çekildiği Şans Topu'nda bu akşamın sonuçları ve kazandıran numaraları belirlendi. millipiyangoonline.com üzerinden açıklanan Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 652.061,74 TL devretti. Gözler şimdi Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. İşte, 20 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları ve canlı çekilişte kazandıran numaralar...

20 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Haftada 2 gün Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu'nda çarşamba akşamı canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Saat 20:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinde, 5+1 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. 3 kişi ise 13.253,15 TL'nin sahibi oldu. Bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

20 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu'nda heyecan dolu çekiliş saat 20:30'dabaşladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye olarak belirlenen 652.061,74 TL devretti. Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.