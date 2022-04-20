BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Bayramda tatil planı yapan vatandaşlar, arama motorlarında "Bayram tatili kaç gün?", "Ramazan Bayramı ne zaman?" ve "Bayram tatili 9 gün mü?" gibi soruları aratıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Bayram 9 gün mü? Ramazan Bayramı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bayrama sayılı günler kala bayram tatili ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi sonrası bayramın geçtiğimiz dönemlerdeki gibi 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Peki, bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

- Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar

- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

- Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

- Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı 3 gün olarak gerçekleştirilecek. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin bayram tatiline eklediğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.