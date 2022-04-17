Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 17 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde.

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 17 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 17 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk iki dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel eleme potasında bulunuyor.

Haftanın üçüncü eleme adayı yapılacak ada konseyinin ardından netlik kazanacak. Survivor'da haftanın üçüncü adayı belli olmasının hemen ardından haberimizde yer alacak.