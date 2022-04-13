Şans oyunları sevenlerin merakla beklediği ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 13 Nisan 2022 günü çekilişi gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 13 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

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Şans oyunları sevenler '13 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 13 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 47 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Sayısal Loto'da 13 Nisan Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve milli piyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

13 NİSAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

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