Bir yemek yarışması programında yapılan tahinlebi ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Tahinlebi tatlısını yapmak isteyen vatandaşlar, Tahinlebi ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Tahinlebi nasıl yapılır? Tahinlebi malzemeleri neler? Tahinlebi ile ilgili tüm bilgiler ve Tahinlebi tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bir yemek yarışması programında yapılmasının ardından gündem olan Tahinlebi ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Tahinlebi yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Tahinlebi tarifi ve malzemelerini aratıyor. Peki, Tahinlebi nasıl yapılır? Tahinlebi malzemeleri neler? İşte Tahinlebi tarifi...

TAHİNLEBİ MALZEMELERİ

3 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

4 yemek kaşığı tahin

KURABİYESİ İÇİN

1 yumurta

100 gr tereyağ

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

2 buçuk su bardağı un

1 paket vanilya

TAHİN SOS İÇİN

1 çay bardağı tahin

4 yemek kaşığı pudra şekeri

TAHİNLEBİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak kurabiyesi hazırlıyoruz. Tereyağımızı kaba alıyoruz içerisine yumurtamızı ekliyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve ardından 1 çay bardağı pudra şekerini ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Karışımızı karıştırdıktan sonra unu ekliyoruz ve üzerine 1 paket vanilya ilave edip yoğuruyoruz. Hamur orta kıvamlı olacak. Kurabiye hamurumuza merdane yardımıyla açıyoruz fazla ince olmadan. 180 derece fırında pişiriyoruz.

Muhallebi için 3 su bardağı süt ve 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. 2 dolu çorba kaşığı un ve 1 dolu çorba kaşığı buğday nişastasını ekliyoruz. Karıştırıyoruz.

Kaynayan ve kıvam alan muhallebinin içine terayağ ve vanilya ekliyoruz. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı tahini döküyoruz. Ve muhallebimiz hazır.

Tahin sosumuz için bir çay bardağı tahini bir kaba alıyoruz ve içerisine 4 yemek pudra şekerini ilave ediyoruz ve çırpıyoruz.

Daha sonra kulplara muhallebileri döküyoruz. Ardından kurabiyeleri ufalıyoruz ve muhallebinin üzerine paylaştırıyoruz. Son olarak tahinli sosu döküyoruz.

