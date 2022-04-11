Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 11 Nisan Pazartesi günü çekilecek. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 11 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

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Şans oyunları sevenler '11 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 47 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

9 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3-6-23-53-62-71 Joker: 90 Süperstar: 28

👉Sayısal Loto 11 Nisan Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA