Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star 2022'de heyacan devam ediyor. 9 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 9 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 9 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, Eleme adayı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 9 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı merak ediliyordu. Peki 9 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

9 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor All Star'da 9 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?



Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitmişti. İkinci aday ise yapılacak konseyin ardından haberimizde yer alacak.