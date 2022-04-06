👉Sayısal Loto 6 Nisan Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA
Şans oyunları sevenler '6 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 6 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 45 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.
4 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3-8-13-22-71-73 Joker: 58 Süperstar: 6
👉Sayısal Loto 6 Nisan Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA