Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 6 Nisan Çarşamba günü çekilecek. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 6 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 6 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

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Şans oyunları sevenler '6 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 6 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 45 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

4 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3-8-13-22-71-73 Joker: 58 Süperstar: 6

👉Sayısal Loto 6 Nisan Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA