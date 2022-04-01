Oruç için ne zaman ve nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruç için tok tutacak yiyecekler neler?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç için edilecek niyetle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Oruç tutacak vatandaşlar, 2 Nisan Cumartesi itibarıyla başlayacak ve bir ay sürecek Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini gerçekleştirilecek. Peki, oruç için nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruç için tok tutacak yiyecekler neler? Detaylar haberimizde...

2022 Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Sahurun ardından niyet ederek oruç tutacak olan Müslümanlar, oruç ile ilgili bilgileri arama motorlarında sorgulatıyor. Peki, Oruç için nasıl ve ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruç için tok tutacak yiyecekler neler? İşte detaylar...

ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Diyanet İşler Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, oruç için nasıl ve ne niyet edileceğine dair bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

ORUÇ İÇİN TOK TUTACAK YİYECEKLER

- Zeytin

- Çorba

- Süt

- Yoğurt

- Muz

- Peynir

- Yumurta

- Çörekotu

- Çavdar ekmeği