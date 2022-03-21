Mübarek ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Ramazan Bayramı ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. İnterkent kullanıcıları, arama motorlarında "Ramazan Bayramı'nın ne zaman?", "Ramazan Bayramı kaç gün?" ve "Ramazan Bayramı ayın kaçında?" gibi bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Ramazan Bayramı için tüm bilgiler haberimizde...

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Ramazan Bayramı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramı ile ilgili bilgiler de arama motorlarında aratılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı kaç gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında başlayacak? İşte Ramazan Bayramı ile ilgili tüm bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.