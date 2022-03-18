SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 18 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 18 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 18 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 23:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 23:10