Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sözleşmeli işçi alınacağının açıklanmasının ardından adaylar, işçi alımıyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımına başvurmak isteyen vatandaşlar, başvurunun nereden yapıldığını ve başvuru şartlarını sorguluyor. Pek, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlık, işçi alımı için başvuru kılavuzunu yayınlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açtığı ilanla ilgilenen vatandaşlar, arama motorlarında Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı başvuru şartlarıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı ile ilgili tüm bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başvurular ile ilgili detayları açıkladı. Buna göre sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 15 Mart'ta başlayacak.

👉SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

👉SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

Bakan Koca'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti.

Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi.

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini *15 Mart 2022 tarihinden itibaren* yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

👉SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

👉SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.

👉SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

👉SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU