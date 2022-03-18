ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı
Özel Güvenlik sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınava giren Özel Güvenlik adayları, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik sınav sonuçlarıyla ilgili tüm bilgiler ve Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 13:00
Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. 96. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, 21-23 Mart tarihleri arasında yazılı sınav sonucuna itiraz edebilecek ve aynı tarih aralığında itiraz ücretini yatırabilecek.
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