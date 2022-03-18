AÖL 2. dönem sınavlarının bitmesinin ardından sınava giren adaylar AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları açıklandı mı?, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonuçlarına http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması bekleniyor.