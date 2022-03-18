AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ekranı

Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. dönem sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından sınava giren adaylar, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 11:30