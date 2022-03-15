İŞKUR aracılığı ile ve Resmi Gazete Aracılığı ile kamuya 274 kişilik kadro ile alım yapılacak. İlan listesi ve tüm detaylara haberimizden ulaşabiliriniz.

Kamuya Memur, İşçi ve Personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere İŞKUR aracılığı ile ve Resmi Gazete Aracılığı ile kamuya 274 kişilik kadro ile alım yapılacak. İşin Olsa ekibi olarak sizler için hazırladığımız bu haberimizde 14 Mart 2022 tarihi itibari ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarının tüm detaylarını aktaracaız. İşte ilanlar:

14 Mart 2022 İŞKUR Kamu İlanları:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan personel alımı ilanlarına başvurular 14 mart 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 18 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştirecekler. Bu kapsamda 30 personel alımı ilanlarının detayları haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığı:

Tarım ve Orman Bakanlığı geçici süreli olarak bünyesine 1 Büro Memuru alımı yapacak.

İlanın Detayları: https://www.isinolsa.com/kamu-iskur-alimi/tarim-bakanligi-60-kpss-ile-buro-memuru-alimi-iskur-ilani-h41548.html

İş İlanı Numaraları: 00006623907

Et ve Süt Kurumu:

Et ve Süt Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere toplamda 5 kişilik kadro ile işçi alacak. Alımlar Kasap pozisyonunda gerçekleştirilecek.

İlanın Detayları: https://www.isinolsa.com/kamu-iskur-alimi/et-ve-sut-kurumu-ilkogretim-mezunu-5-isci-alimi-ilani-yayimlandi-h41545.html

İş İlanı Numaraları: 00006625910, 00006627611

Marmara Ereğli Belediye Başkanlığı:

Belediye 20 kişilik boş kadro ile en az ilköğretim mezunu adaylar içerisimden 5 Şoför Yük Taşıma, 15 Temizlik İşçisi ( Ele - Cadde, Sokak, Perk vb ) alımı yapılacak.

İlanın Detayları: https://www.isinolsa.com/belediye-personel-alimi/marmara-eregli-belediyesi-iskur-ile-20-kamu-isci-alim-ilani-yayimlandi-h41547.html

İş İlanı Numaraları: 00006625925 - 00006625967

İLKSAN:

İLKSAN 20 kişilik kadro ile Ankara'da Görevlendirmek üzere,2 Veri Giriş Kontrol İşletmeni, 15 Uzman Yardımcısı ( Genel ), 1 Engelli Uzman Yardımcısı ( Genel ), 1 Yazılım Geliştiricisi, 1 Yazılım Koordinatörü alımı yapılacak.

İş İlanı Numaraları: https://www.isinolsa.com/kamu-iskur-alimi/ilksan-20-memur-alimi-kamu-iskur-ilanlari-ile-basvuru-basladi-h41546.html

Çilimli Belediye Başkanlığı:

Belediye iki kişilik kadro ile 1 Otomotiv Mekanikeri ve 1 Makine Teknolojisi Teknisyeni alımı yapılacak.

İlanın Detayları:00006626917 - 00006626918

TCDD ( Devlet Demiryolları ):

Devlet Demiryollarında 82 kişilik kadro ile Makinist alımı gerçekleştirilecek. Alımlar Edirne, İstanbul, Erzurum ve Malatya illerinde yapılacak.

İlanın Detayları: https://www.isinolsa.com/kamu-iskur-alimi/tcdd-82-isci-personel-makinist-alimi-ilani-yayimlandi-14-h41544.html

İş İlanı Numaraları: 00006627427 - 00006627437 - 00006627443 - 00006627447

14 Mart 2022 Resmi Gazete İlanları:

Resmi gazetede 14 Mart 2022 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre 144 kişilik kadro ile memur ve personel alımı yapılacak. İşte ilanlar ve detayları;

TÜBİTAK:

Bünyesine 76 kişilik kadro ile Araştırmacı, Destek personeli ve Teknisyen alımı yapılacak. KPSS şartı olmaksızın personel alımı gerçekleştirilecek. Ankara Personel alımı kapsamında personel alımı başvurusu başladı.

Başvuru Tarihleri: 14 Mart - 4 Nisan 2022

İlanın Detayları: https://www.isinolsa.com/personel-alimi/tubitak-76-personel-alimi-arastirmaci-teknisyen-destek-personeli-h41550.html

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversite 27 kişilik kadro ile 25 İngilizce bölümünden Öğretim görevlisi ve Endüstri Mühendisliği bölümünden 2 Araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri: 14 - 28 Mart 2022

İlanın Detayları: www.isinolsa.com/images/upload/20220314-4-8.pdf

İstanbul Bilgi Üniversitesi:

30 kişilik kadro ile Öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri: 14 - 28 Mart 2022

İlanın Detayları: www.isinolsa.com/images/upload/20220314-4-6.pdf

Anadolu Üniversitesi:

Anadolu Üniversitesi toplamda 7 kişilik kadro ile farklı gruplarda memur alımı yapacak. KPSS en az 60 puan ile memur alımı yapılacak olup Lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuru tarihleri: 14 - 28 Mart 2022

İlanın Detayları: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/anadolu-universitesi-65-kpss-ile-7-memur-alimi-ilani-yayimlandi-h41549.html

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu:

Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak şartı ile 1 Öğretim görevlisi alınacak.

Başvuru tarihleri: 14 - 28 Mart 2022

İlanın Detayları:www.isinolsa.com/images/upload/20220314-4-4.pdf

Demiroğlu Bilim Üniversitesi:

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 3 personel alımı yapılacak

Başvuru tarihleri: 14 - 28 Mart 2022

İlanın Detayları: https://www.isinolsa.com/images/upload/20220314-4-2.pdf