SURVIVOR HABERLERİ - Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 14 Mart'ta oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Konseyde isim söyleyen ünlüler takımı aday olarak Mert Öcal'ı çıkardı. Peki, survivor yeni bölümde hangi oyun oynanacak? Survivor'da dokunulmazlık oyunu ne zaman oynanacak?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 15 Mart Salı günü yayınlanacak yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülleri oynanacak.. Ünlüler ve Gönüllüler takımı 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü için kıyasıya rekabet edecek.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 MART

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.



SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın eleme adayları belirleniyor. Bu hafta ilk eleme adayı ünlüler takımından Mert oldu.

15 Mart'ta yayınlanacak bölümde ise 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim oyunu oynanacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.