Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru kılavuzu ve şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayımda mı? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı için hangi tarihler arasında başvuru yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı başvurusu başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun ardından da ÖSYM tarafından KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı



Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru kılavuzu ve şartları yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımını bekleyen vatandaşlar KPSS 2022/5 tercih kılavuzunu araştırmaya başladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürekli işçi alımı başvurularının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacağını duyurdu. ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMDA

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.



Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.





KPSS 2022/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.



7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.



657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.



Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.



Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.



Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.