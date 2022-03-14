Küresel piyasalara yön verecek olan FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. FED faiz kararının belirlenmesi için mart ayındaki toplatının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, varlık fiyatları üstündeki etkisini sürdürmesi beklenirken, FED faiz kararını bekleyen internet kullanıcıları arama motorlarında "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunu aratıyor. Pek FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

Merakla beklenen FED faiz kararınının açıklanmasın için geri sayım başladı. Küresel piyasaların tek gündemi olan FED'in faizlerde artışa gitmesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi ne zaman? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler bu hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürüyor.

ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.

Petroldeki gerilemede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleri de etkili oldu.

Hafta içinde Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelirken, toplantıdan somut bir sonuç alınamadı.