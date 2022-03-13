Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? Zam gelen sigaralar hangileri?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? Zam gelen sigaralar hangileri?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? Tütün şirketi Philip Morris International, sigaraya gelen son zamla birlikte 2 lira zam yapılduğını açıkladı. Philip Morris grubunda en ucuz sigara fiyatı 23,5 lira oldu. Peki, Philip Morris tütün grubunda hangi sigaranın fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 11:00