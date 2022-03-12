Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından merakla izlenen Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor 12 Mart ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 10:56