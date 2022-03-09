Apple iPhone SE'yi tanıttı! iPhone SE'nin özellikleri neler? iPhone SE'nin fiyatı ne kadar?

Apple, gerçekleştirdiği etkinlikle piyasaya süreceği yeni telefonu iPhone SE'ni üçüncü jenerasyonunu tanıttı. iPhone SE'nin piyasaya çıkacağı tarih belli olurken, telefonun fiyatı ve özellikleri araştırılmaya başlandı. Peki, iPhone SE'nin özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte iPhone SE ile ilgili tüm bilgiler...

Apple'ın merakla beklenen iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonu gerçekleştirilen özel etkinlikle tanıtıldı. Tasarım olarak iPhone 8 ile aynı olan ancak iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak üçüncü jenerasyon iPhone SE'de 4.7 inç retina kullanıldı.

iPhone SE'nin fiyatı 429 dolar olarak açıklanırken, Türkiye fiyatı henüz netleşmedi.

CUMA GÜNÜ SATIŞA ÇIKACAK

İkonik bir tasarıma sahip bu güçlü yeni iPhone modeli, sıra dışı özelliklerle performansı buluşturuyor. Kompakt ve dayanıklı tasarımıyla iPhone SE, iOS 15 ile birlikte kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni iPhone SE'de A15 Bionic çipin performansı gibi etkileyici gelişmeler yer alıyor. Gelişmiş kamera özelliklerine güç veren A15 Bionic, fotoğraf düzenlemeden oyun veya artırılmış gerçeklik gibi yoğun güç gerektiren işlemlere kadar neredeyse her deneyimi daha da iyileştiriyor. 5G'ye ve daha uzun pil ömrüne sahip, daha dayanıklı iPhone SE üç göz alıcı renk seçeceğiyle sunuluyor: Gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT)RED.1 iPhone SE, 11 Mart Cuma gününden itibaren ön siparişe açılacak; 18 Mart Cuma gününden itibaren de satın alınabilecek.

Gücünü A15 Bionic'ten alan yepyeni kamera sistemiyle iPhone SE, f/1.8 diyafram içeren 12 megapiksel Geniş kamerası sayesinde Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Deep Fusion ve Portre Modu gibi olağanüstü bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.4 iPhone 13 Pro ve iPhone 13 ile kullanıma sunulan Akıllı HDR 4 özelliği, arka plan önündeki süjeye farklı renk, kontrast ve pürüz ayarları uygulamak için akıllı segmentasyon teknolojisini kullanıyor. Bu sayede zorlayıcı ışıklarda bile yüzleri doğru bir şekilde pozlayabiliyor.

Ayrıca ışık ve her bir kişinin ten rengi için optimize edilmiş farklı ayarlarla fotoğraftaki kişiler için ayrı ayrı render işlemi yapıyor. Fotoğrafik Stiller, kullanıcıların Apple'ın çok kareli görüntü işleme teknolojisinden hala yararlanmaya devam ederken, her görüntüye kendi kişisel fotoğraf tercihlerini uygulamalarını sağlıyor. Önceden ayarlanmış ve özelleştirilmiş tercihler, basit bir filtreden farklı olarak, fotoğrafın farklı parçalarında doğru ayarlamaları akıllı bir şekilde uygulayarak tüm sahneler ve süjeler üzerinde, farklı cilt tonları gibi önemli unsurlarının korunmasını sağlayacak şekilde işlem yapıyor. Gelişmiş yapay öğrenme sayesinde fotoğrafı piksel piksel işleyebilen Deep Fusion özelliği, fotoğrafın her alanındaki doku, detay ve pürüzleri optimize ediyor. A15 Bionic'teki görüntü sinyali işlemcisi, özellikle loş ışıkta pürüzleri azaltarak daha iyi beyaz dengesine ve gerçeğe daha yakın ten rengine sahip çok daha gelişmiş videolar sunuyor.